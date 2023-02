Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Nikolai Uran (18).

Nå er jeg lærling om bord på «Leinebris» etter at jeg har gått to år fiske og fangst ved Hustadvika videregående skole. Jeg skal være med 12 turer. Dette er tur nummer 3. Det er spennende å være på sjøen. Jeg liker å ha en praktisk jobb, ikke bare sitte på skolebenken.

