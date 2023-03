Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Pia Søvik Glesnes (19).

Jeg er vokst opp på Sotra utenfor Bergen. Da jeg begynte på videregående, sto det mellom fiskeri og akvakultur. Jeg valgte fiske og fangst og er kjempefornøyd med valget. Jeg har ikke angret et sekund. Til høsten håper jeg å begynne på styrmannsskolen i Ålesund. Nå har jeg læringsplass på «Vendla», en stor ringnotbåt, som også har forskningsoppdrag og er på tokt.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.