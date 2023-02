Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Lisa Pinheiro Leinebø.

Som femte generasjon i familie-reiarlaget Leinebris har båt og fiske vore ein del av oppveksten min. Men å jobbe med fisk var uaktuelt. Det var journalist eg skulle bli. Det var fyrst når ektemannen min foreslo at vi kanskje kunne prøve noko anna enn det travle journalist-livet i Oslo, at fiskejobb med familien lokka oss heim til Sunnmøre.

