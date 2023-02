Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Theo Tveiterås (17).

Jeg syntes det hørtes spennende ut med fiskebåt og har nettopp hatt min første erfaring på «Endre Dyrøy». Vi var to-tre uker på loddefiske ved Island. Det ga mersmak. Jeg fikk egen lugar og maten var kjempegod. En god båt og et godt mannskap. Vi reiste ut første februar. Det var litt dårlig være, så vi ble liggende en uke til kai.

