Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Linda Nøstbakken, forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå.

Jeg var litt skeptisk til å jobbe i Oslo fordi liker meg så godt på Vestlandet. Men Oslo har overrasket positivt. Jeg har en kjekk jobb. Jeg jobber mye, men stort sett fordi jeg sier ja til for mye. Utvalgsarbeid, undervisning og andre ting, men jeg gjør det jo fordi det er gøy.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.