Når jeg opplever personlig utvikling gir det meg mestringsfølelse. Akkurat nå holder jeg på å sveise sammen deler som skal brukes i styrehuset på fiskebåten «Stamsundværing». Da følger jeg tegninger og passer på å få en sterk sveis. Jeg synes det er både spennende og kult å være med på å bygge framtidens fiskebåter. Jeg blir rett og slett litt stolt av å være med på arbeid som kundene blir fornøyde med. Det er mye repetisjon i det å lære seg sveiser faget, men samtidig er det veldig greit å fokusere på akkurat det man skal gjøre.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.