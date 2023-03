Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Per Sandberg, tidligere fiskeriminister.

Da jeg gikk av som minister, tenkte jeg at jeg burde ha sluttført kvotemeldingen. For da KrF kom i regjering, sluttet alt arbeid og siden har det vært status quo. Det er trist. Både innen fiskeri og havbruk har man sterke meninger. Det passe meg utmerket. Jeg liker å være direkte i tale.

