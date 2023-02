Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra bryggeformann Bjørn Olsen fra Rørvik.



– Jeg har jobbet for Rørvik Fisk i 30 år. Du finner meg her på kaia hver eneste dag. At jeg endte opp her, skjedde ved en tilfeldig. Etter videregående skole tok jeg egentlig fatt på en utdannelse som optiker, det samme som min far drev med. Men jeg oppdaget ganske fort at jeg hadde valgt feil.