Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Børge Iversen (65) fra Balstad.

Jeg startet som mannskap på en linebåt som 15 åring og kjøpte første båt da jeg var 23. Besteforeldrene mine var fiskerbønder. Mitt engasjement har jeg bygget opp selv, fra ingenting. Jeg fisker alene. Det er mange arbeidsoppgaver i løpet av en dag. Spesielt når man holder på med line.

