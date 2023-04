Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Arne Martin Luther.

Da jeg gikk av i Fiskeridirektoratet ble jeg, for lang og tro tjeneste og for innsatsen i norsk fiskerinæring, slått til ridder av St. Olavs Orden av Kongen. Det er jeg stolt over. Jeg begynte som inspektør og sluttet som regiondirektør i Troms. I løpet av denne tiden har det vært både gode og dårlige tider.

