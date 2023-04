Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Børje Einar Einvik som jobber på Nergårdbruket i Breivikbotn.

Nå er vi midt i skreisesongen. I dag kom de første båtene på land rundt klokka 09 og jeg ser at det er en til på vei inn akkurat nå. Vi har fantastisk vær her i dag, rene påskestemningen. Jeg vil beskrive det som et eventyr, bra med fisk og båter fra hele landet.

