Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Anders Johnsen (30).

Vi er begge ansatt i samme rederi, Ivan Ulsund Rederi på Vikna i Trøndelag. Jeg jobber i dag som maskinsjef på «Brusøyskjær», og han som maskinsjef på «Trønderbas». Det må kunne kalles litt av et sammentreff. Han har vært en stor inspirasjon for meg gjennom min oppvekst, og man kan på mange måter si at rederiet har lagt grunnlaget for min velstand gjennom oppveksten og videre inn i voksenlivet.

