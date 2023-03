Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Dag Standal, senior forsker i Sintef Ocean.



Jeg var ferdig på Fiskerihøyskolen i 1987. Det var et veldig spennende miljø og jeg vil gjerne nevne tre lærere som inspirerte meg faglig. Det var Bjørn Hersoug, professor Abraham Hallenstvedt og Svein Jentoft.

På 90- tallet var det tøffe tider i næringen, med lave torskekvoter. Fiskeflåten fikk subsidier gjennom den årlige Fiskeriavtalen, som på det meste var på over en milliard kroner årlig. Næringen var ulønnsom og det var overkapasitet. Så ble allmenningen ble stengt og flåten fikk tildelt kvoter fordelt mellom ulike fartøy- og redskapsgrupper. Det var oppstandelse da kvotesystemet ble innført i kystflåten.

Fiskarlaget gjorde en fantastisk innsats med å få på plass langsiktig fordeling av fiskeressursene. På den tiden jobbet jeg i Fiskarlaget og det artigste jeg var med på, var å innføre FOU-avgift i flåten på tre promille av fangstverdien. Fiskarlaget oppretta en arbeidsgruppe som bestod av Torleif Paaske, Atle Vartdal, Knut Werner Hansen og Øyvind Mårvik, og arbeidet la grunnlaget for FHF fondet. Jeg var sekretær for utvalget og Fiskarlaget gikk enstemmig inn for å opprette fondet. Jeg er veldig glad for at vi fikk det til.

I dag jobber jeg i Sintef. Arbeidshverdagen min går mye i lesing og skriving og utredninger for diverse oppdragsgivere. Vi konkurrerer om forskningsmidler, både nasjonalt og internasjonalt og det blir stadig viktigere å publisere i internasjonale publikasjoner. Aller mest stas er det jobbe på oppdrag for organisasjoner i fiskerinæringa eller få antatt fagartikler i den internasjonale journalen Marine policy.

Vi gjør også oppdragsforskning for alt fra departementet til store næringsaktører. Det er særlig fordelingsspørsmål og innspill til politikkutforming som interesserer meg. Men også teknologiutvikling og hvordan fiskeflåten skal møte alle bærekraftutfordringene, er viktige utfordringer.