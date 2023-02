Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Viktor Mevold (35) Teknisk sjef i Vikomar.

Filetlinja ble ferdig på våren i fjor og har vært kjempespennende å få være med og bygge det opp. Arbeidet med å designe linja ble ekstra utfordrende på grunn av pandemien som førte til at vi ikke fikk reise og se på utstyret som ble bestilt inn.

