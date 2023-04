Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra fisker John-Olav Einemo.

Jeg kommer fra Lørenskog, men bor i Båtsfjord. Jeg har drevet med kampsport og hatt det som yrke i alle år, men så begynte jeg å bli for gammel og fikk for mange skader. Jeg trengte noe mer skånsomt å drive med, hehe. Jeg har ikke all verden med utdannelse, så da var det å finne noe å begynne med som man kunne tjene greit på, og som man bare kunne ta fatt på uten at det krevdes mange år på skole.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.