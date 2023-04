Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram hvem dere, våre lesere, er. I dag får vi høre fra fisker Jozef Kuban.

Jeg kommer opprinnelig fra Slovakia, men i 2017 flyttet jeg hit til Båtsfjord og kjøpte meg egen båt. Hovedårsaken til at jeg ville flyttet hit opp, er at her er det mulig å drive fiske på daglig basis og sove hjemme. Før jeg flytta hit, bodde jeg i Lofoten. Der jobbet jeg som mannskap på flere forskjellige båter og var gjentatte ganger her nord på Finnmarka.

