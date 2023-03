Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Jan-Erik Indrestrand.

Jeg har jobbet som informasjonsleder i Norges Fiskarlag siden Fiskeribladet kun var 88 år. Med journalistutdanning fra Volda og flere års ansettelse i NRK og P4 ble ringen på en måte sluttet da jeg fikk jobb i Fiskarlaget. Veien hit kan jeg nok se tilbake på delvis speilet mot oppveksten min.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.