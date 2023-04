Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Stine Ytterstad, daglig leder i Ytterstad fiskeriselskap og styremedlem i Sildelaget.

Jeg er fjerde generasjon i Ytterstad fiskeriselskap. Det er med ærefrykt man tar over bedriften som startet i 1907. Jeg jobber på kontor, men prøver å være med i hvert fall en tur i året. Helst på makrellen når været er fint.

