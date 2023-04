Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra bødker Magnar Mosaker (76) i Lars Mosaker eftf. Tønnefabrikk.

Holsund heter plassen som jeg bor på. Det er et gammelt handelssted, litt innforbi Bergen, innerst i en stor fjord som heter Bjørnafjorden. Da jeg var skolegutt var det 19–20 bedrifter som lagde tretønner her på halvøya som heter Bogøy. Det var en veldig stor industri dette her, for 50 år siden i alle fall.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.