Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Terje van der Meeren, forsker ved Havforskningsinstituttet.

Jeg vet ikke om jeg «fant ut» at jeg skulle bli forsker, eller om det var noe som allerede var der. Da jeg og mine brødre som barn lekte på stranda, lærte de å svømme. Jeg snudde på steiner for å se hva som levde under dem.

