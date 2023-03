Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Simen Davidsen Karlsen.

Det var litt vind ute på fiskefeltet, men det gikk greit. Jeg har valgt å bli fisker fordi det er det eneste jeg kan. Jeg likte å fiske som unge. Da brukte jeg hver anledning til å kaste snøre og derfor ble det et naturlig valg for meg å bli fisker.

