Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Trond Magne Hansen, driftsleder på Thon hotell i Harstad.

For litt siden tok jeg ferie en uke og var utenfor Myre og fisket. Jeg går ikke dit alene en gang til i det været. Dønningene var som fjell. Det var greit da jeg gikk ut, men da jeg lå og fisket, måtte jeg sette meg på en stol på dekk mens juksamaskinen fiska.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.