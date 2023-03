Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Svein Ruud.

Jobben min nå består i å prøve å få de beste skalldyrene opp av havet og inn på de beste restaurantene i verden. Produktene er kjempefine, men det starter med fiskerne ute i båten. Hvis du ikke har med deg gode folk, hjelper det ikke så mye at kvaliteten er bra når produktet dras opp av havet.

