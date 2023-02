Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Peter Thias Nielsen.

Mitt forhold til Fiskaren startet for cirka 50 år siden da min far begynte å abonnere på papirutgaven. Jeg overtok bladet da far hadde lest det. Jeg mener far oppdaget bladet under en feire i Norge, inspirert av salgssjefen på Callesen diesel i Kruså. Da far var blitt gammel, sa han opp Fiskeribladet.

