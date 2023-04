Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra stortingsrepresentant Cecilie Myrseth.

Nå har jeg stengt mailen og etter dette intervjuet kopler jeg helt av. Første del av påskeferien tilbringer jeg i Frankrike, før jeg vender nesen nordover til Lavangen for å få med meg noen dager på ski. Under regjeringsskiftet gikk jeg fra å jobbe med fiskeripolitikk til helse. Nå er jeg fraksjonsleder for Arbeiderpartiets helsegruppe.

