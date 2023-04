Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Liv Margrethe Hansen, i Halvors.

Jeg vokste opp med fisk og primært tørrfisk og har mange fine sommerminner på besøk hos bestemor på Fredvang i Lofoten. Jeg utdannet meg til jurist, og på et tidspunkt tenkte jeg det kunne være fint å gjøre noe annet, enn å jobbe i Halvors. Men så kom jeg til at hvorfor skal jeg gjøre noe annet, når denne jobben er den artigste jeg kan tenke meg.

