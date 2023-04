Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Fredrik Myhre i WWF verdens naturvernforbund.

Da jeg var 10 år så jeg «Haisommer» for første gang. Jeg hadde lånt en opptakskassett fra mormor som hadde tatt opp nattkinoen fra NRK. Etter å ha sett «Haisommer» skrev jeg brev til en av de fremste haiekspertene i verden på den tiden, Rodney Fox, og spurte han på litt dårlig engelsk om hvordan jeg kunne jobbe med haier når jeg ble stor.

