Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Martin Skaug, kommunikasjonsdirektør i Sjømatrådet.

Min onkel var gründer og sto på døgnet rundt, året rundt. Det kunne gå et varsel om oksygennivået på tankene julaften. Det kunne skje noe hele tiden. Da skjønte jeg hvor mye jobb som lå i det å skape noe. Litt hjemmesnekra her og der, men jeg syntes det var stort.

