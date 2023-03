Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Gunnar Haagensen, styreformann i Jangaard Export as.

Far, Bjarne Haagensen, hadde en filosofi om at sønnene skulle utdanne seg og kunne språk. Han tenkte langsiktig. Jeg ble værende i Frankrike i fire år og utdannet meg til siviløkonom. Så reiste jeg til Genève og jobbet der i to år i en bank. Alle måtte gå i pene klær.

