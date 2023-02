Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Geir Rønningen som er sesongarbeider ved Sleneset fiskemottak i Lurøy kommune.



Jeg kom til Sleneset i juli i fjor for å jobbe som fiskeskjærer og jeg må si at det er den fineste plassen på jord. Jeg kommer opprinnelig fra Vestlandet, der jeg pensjonerte meg fra jobben som rektor ved den videregående skolen i Odda.

