Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Erik Jenssen, journalist i Kyst og Fjord.

Jeg tåler så vidt å være med på sjøen innerst i en fjord. Jeg har vokst opp i en familie som seiler, og tåler mye sjøgang så lenge jeg får være ute på dekk. Men jeg har det altså slik at jeg blir grønn i trynet med en gang hvis jeg må under dekk for å gjøre ett eller annet, omså bare å skifte klær.

