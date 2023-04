Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Svein Arne Ananissen, fungerende avdelingsleder ved Egersund & Mustad Havservice AS i Båtsfjord.

Vi har over tre hunder meter kai rundt oss og sånn sett kan du si at vi ligger midt i en rundkjøring her i Båtsfjord. Vi selger alt fra liner og kroker til snurrevader og andre typer forbruksvarer til fiskeflåten.

