Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Kurt Allan Hansen, daglig leder i Fjordfisk. Klokken halv seks begynner auksjonene i Sverige. Da oppdaterer jeg meg på priser. Auksjonene er som børser. Prisene kan variere veldig fra dag til dag. Man får litt erfaring med årene, men jeg treffer ikke hver gang. Når jeg har fått oversikt over priser, setter jeg meg i bilen og kjører på kontoret.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.