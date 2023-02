Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Svein Tommie Hardy fra Værøy.

Det heter at du skal satse i dårlige tider. I 1988 var alt på bunn. Da reiste alle herfra. Jeg var 24 år og kjøpte egen båt. Det var meg og alle de gamle. De kalte meg idiot som ble igjen. Men jeg tenkte at dette kanskje kunne gå.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.