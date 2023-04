Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Nikolai Iversen.

Jeg har vært lærling på «Havbåra» siden i sommer. Jeg fikk plass etter at jeg var utplassert her da jeg gikk fiske og fangst på Myre. Jeg trives veldig bra om bord og det å være på havet synes jeg er artig. Men å bli skipper har jeg ingen planer om.

