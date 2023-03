Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Helga Pedersen, tidligere fiskeriminister (Ap)

Jeg vokste opp i en familie der begge sider satt i kommunestyret, men for hvert sitt parti. Bestemor var opptatt av at folk var fattige og at jeg måtte stemme på Arbeiderpartiet. Nå er jeg ordfører for Tana kommune. Det er veldig forskjellig fra statsrådsposten, men også noen likheter.

