Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Inger Marie Sperre, daglig leder i Brødrene Sperre.

Jeg er født og oppvokst i ei sjøbud på Ellingsøy utenfor Ålesund. Min farfar og hans bror startet Brødrene Sperre og jeg har vært engasjert i bedriften hele. Vi er glad i navnet og har kommet til at det reflekterer vår identitet på en god måte.

