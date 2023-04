Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Trine Knutsen, salgssjef hos Myre fiskemottak.

Gjennomgangstonen er at folk har mindre penger å rutte med. Det merker vi. De store supermarkedkjedene kjøper inn mindre fisk, samtidig er det en kamp om råstoffet. Det er krevende. Da jeg begynte her for 16 år siden ble jeg tilbudt en 50 prosent stilling. Ted kunne ikke love meg mer enn det, men jeg kan garantere at jeg aldri har jobbet bare 50 prosent.

