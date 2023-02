Havfiskeflåtens interesseorganisasjon har den siste tida fått flere meldinger fra medlemmer som mener offentliggjøring av detaljerte fangstdata har ført til negative virkninger for dem. Autolinereder Ketil Holmeset er blant dem som misliker at denne fangstinformasjonen deles. – Myndighetene sporer oss hele tiden, så dette handler ikke om at vi vil skjule noe. Dette handler om innsikt fra andre. Vi kan ikke se hva utenlandske båter får, hvorfor skal de kunne se på oss? Det er helt vilt, sier Holmeset til Fiskeribladet.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.