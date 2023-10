– På et tidspunkt må minst 20 års ørkenvandring i organisasjonsdebatten ta slutt, sier Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt.

Vil vurdere alternativer

Han mener Fiskebåt har fremmet svært rimelige posisjoner ut fra ønsket om å få et velfungerende Fiskarlag.

– Hvis vi ikke får gjennomslag, har årsmøtet i Fiskebåt vedtatt at vi skal vurdere en alternativ organisatorisk tilknytning. Eller en alternativ organisering der vi står på egne bein.

I dag har Fiskebåt fire av fjorten representanter i landsstyret og 17 av 69 årsmøtedelegater.

I november skjer Norges Fiskarlags årsmøte. Dette bildet viser Nord Fiskarlags sitt årsmøte tidligere i år. Foto: Kjersti Sandvik

Rimelig krav

På spørsmål om Fiskebåt ønsker innflytelse målt etter medlemsinntektene i Fiskarlaget, som Fiskebåt står for rundt 70 prosent av, sier Maråk at organisasjonen ikke ber om økt innflytelse ut fra Fiskebåts økonomiske bidrag.

– I så fall skulle vi hatt 70 prosent av representantene. Det ville vært urimelig å kreve, selv om enkelte organisasjoner legger avgjørende vekt på økonomisk bidrag når innflytelse fastsettes. Men vi mener det er et rimelig krav at vi får en tredeling og likeverdig innflytelse. Økonomisk bidrag er ett av flere element som teller med i denne vurderingen.

Maråk: – Flertall

Fiskebåt har fremmet dette forslaget i utvalg og komiteer.

– Vi konstaterer at det er flertall for en slik løsning i Fiskarlaget. Forhåpentligvis er det et tilstrekkelig stort flertall, sier Maråk.

Han sier videre at Fiskebåt arbeider for et slagkraftig Fiskarlag og en samlende organisasjon med felles fokus på viktige saker.

– Om man ønsker en slagkraftig og samlende organisasjon der ingen taper reell innflytelse, burde det være en enkel sak å innfri. Det er bred enighet om at Fiskarlaget fungerer dårlig i dag, og har fått svekket innflytelse. Dette ønsker Fiskebåt å endre, sier Maråk.

Fornuftig og hensiktsmessig

Sør-Norges Fiskarlag vedtok følgende da de behandlet organisasjonssaken på sitt årsmøte:

«Årsmøtet har merket seg at et flertall i «organisasjonskomiteen» har fremmet forslag om at representasjonen til Landsmøtet og Landsstyret skal fordeles med et likt antall representanter fra Sør-Norges Fiskarlag, Nord Fiskarlag og Fiskebåt. Etter årsmøtets oppfatning er slik tredeling av representasjonen i Landsmøtet og Landsstyret både fornuftig og hensiktsmessig, med bakgrunn i at de tre medlemslagene skal være likestilte på alle områder.»

Som en midlertidig løsning foreslår årsmøtet i Sør-Norges Fiskarlag derfor at landsmøtet blir utvidet med to nye medlemmer til 16, og at landsstyret da vil bestå av seks medlemmer fra Nord Fiskarlag og fem hver til Sør-Norges Fiskarlag og Fiskebåt.

Vil utrede

– Forutsetningen for sammenslåingen til Nord Fiskarlag var at vi ikke skulle endre representanter i styrende organer i det nye Fiskarlaget, sier styreleder i Nord Fiskarlag, Roger Hansen.

Han viser til at det ikke er gått et år siden sammenslåingen og at det er altfor tidlig å gjøre slike endringer.

– Blekket har ennå ikke tørket, billedlig ment. Det håper og forventer jeg at vi får forståelse for, sier Hansen.

Han synes det er synd hvis Fiskebåt mener Fiskarlaget ikke er et slagkraftig lag.

– Vi skal selvsagt hele tiden være under utvikling, men bidrar man selv til at Norges Fiskarlag skal bli mer fragmentert, så svekker man jo laget.

Årsmøtet i Nord Fiskarlag har foreslått at Landsstyret setter ned et utvalg som skal utrede grunnlaget for å endre representasjon til Landsmøtet og Landsstyret.