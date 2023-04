De siste årene har hovedtyngden i skreifisket flyttet seg gradvis nordover. I 2020 var Lofoten klart størst, med torskelandinger på nærmere 50.000 tonn i vintermånedene. I 2021 tok Vesterålen over som største torskeregion, mens Troms inntok skreitoppen i 2022. Hittil i år er det i Vest-Finnmark at det er landet desidert mest fersk torsk. Vest-Finnmark er også den eneste regionen som ikke har nedgang i landingene fra året før. Det viser ferske tall fra Norges Råfisklag. – Ladningstallene speiler en kombinasjon av driftsforholdene i de ulike regionene og tilgangen på fisk, sier administrerende direktør i Råfisklaget, Svein Ove Haugland, til Fiskeribladet.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.