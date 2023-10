Natt til mandag var Olaf Iversen og resten av mannskapet om bord på notfartøyet «Spjæringen» på makrellstørjejakt.

– Vi fisker fordi vi ikke har noe annet å gjøre. Vi er ferdige med makrellen, sier Olaf Iversen.

Han er skipper og deleier på «Spjæringen» fra Hvaler i Østfold.

Færre fisker størje i år, ifølge Iversen.

– De tar en tur ut, men så er de misfornøyd med prisene, forteller han.

Iversen og mannskapet ser enorme mengder makrellstørjer.

– Havet er forpestet av størjer. Bifangst kommer til å bli en skikkelig plage for andre fiskerier, tror han.

Noten brant opp

Etter at deres forrige not brant opp i en lagerbrann, fikk «Spjæringen» laget seg en prikk lik not som den de hadde tidligere.

– Fiskenett på Manger hev seg rundt og ordnet en ny. Vi var så fornøyd med den forrige at vi ville ha en lik, skryter Olaf Iversen.

Han forteller at utstyr til størjefisket koster. Så langt har de ifølge Iversen brukt 6,2 millioner kroner bare på nøter.

– Pengene vi fiskere bruker på utstyr, står ikke i stil til fangstinntektene, sier han.

I tillegg vil de, ifølge Iversen, komme til å bruke 128.000 kroner på å frakte størjen med lastebil nedover Europa.

M/S «Spjæringen» delte også video på sin egen Facebook-side.

Tror ikke på norsk interesse

27 meter lange «Spjæringen» leverte tirsdag størjefangsten til Skude Fryseri AS i Skudeneshavn, hvor Arne Harald Stensland er daglig leder.

Den 29 tonn store makrellstørje-ladningen er den første fryseriet tar imot i år.

– De siste tre-fire årene har vi tatt imot størje, sier han.

Stensland forteller at lossingen skjer tirsdag morgen, før fisken skal transporteres videre til Spania.

Han tror ikke makrellstørje er så populært.

– Foreløpig tror jeg ikke dette er noe for den norske munn. Før hadde vi fisk og poteter seks dager i uken. Nå har vi fisk én dag i uken, sier han.

Olaf Iversen er skipper om bord på notbåten «Spjæringen» fra Vesterøy. Her med makrellstørjefangst. Foto: Privat

Vet ikke hva de får betalt

Onsdag formiddag sier Iversen at de ikke får vite prisen de får betalt, før størjen er kommet frem. Han er usikker på om de kommer til å fiske etter mer størje fremover.

– Vi får se om vi skal ut igjen. Vi får se hvordan markedet tar imot dette. Vi aner ikke hvor mye vi får for størjen. Det er helt i det blå. I fjor hadde vi et spenn mellom 80 og 220 kroner kiloen, sier han.

Iversen sier de har fisket størje i flere år.

– Markedet har bare blitt dårligere og dårligere, sier han.

Vil ha bort inspektør-ordning

Iversen har hatt med seg en inspektør om bord fra Kanariøyene. Han mener ordningen er ugunstig for fiskeriet fordi det er vanskelig å planlegge når de skal ut og fiske.

– Inspektøren er hyggelig, men jeg ser ikke poenget med inspektør-ordningen når vi har så mye kontroller fra før. Vi bør få bort ordningen så vi slipper å planlegge når vi skal ut og fiske. Man vet ikke når man er ferdig med makrellkvoten for eksempel.

Han peker også på at størjefisket er fryktelig væravhengig.

– Egentlig går det ikke an å planlegge i forkant, sier han.

Grunnen til at de er avhengig av godt vær, er sikkerheten om bord. Iversen forteller at de må ned i en lettbåt og huke tak i hver eneste størje.

– Det er skikkelig fysisk krevende. Og da bør det være rolig på sjøen. Man blir mindre sliten av å fiske hele Nvg-sildekvoten enn ett kast med størje.