To ganger i løpet av den siste uka har Fiskeridirektoratet hatt datatrøbbel. Det har blant annet rammet ERS-systemet, som fiskeflåten over 11 meter er pålagt å bruke for å rapportere om sin aktivitet. – Tirsdag lå vi til kai i tre-fire timer og ventet på godkjentmelding fra Fiskeridirektoratet. Vi ringte FMC flere ganger, og fikk beskjed om at det var nedetid på systemene. Til slutt var det utstyrleverandøren vår som ga beskjed om at vi kunne gå på havet, sier Vågan-fisker Einar Lind til Fiskeribladet.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.