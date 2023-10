Rekeflåten i sør har landet 3820 tonn reker til en verdi på 241 millioner kroner ved utgangen av september. Men tidenes laveste kvoter har redusert verdien, og den var på 253 millioner kroner på samme tid i fjor.

– Det er et spesielt rekefiske på grunn av tøffe kvoter. Maksimalkvoten ble nylig økt med 2 tonn og er nå på 12 tonn, men det går fort for de store båtene å ta kvotene, sier direktør Kjell-Arild Tøfte i salgslaget Fiskehav.

Det fiskes mest i Skagerrak som har en andel på 71 prosent. Skagerrak hadde for øvrig samme andel i fjor. I perioden 1. november til 29. februar kan rekebåtene i sør ikke fiske mer enn 1060 tonn reker.

Bra for fiskerne

Rekefiskerne får nå 125 kroner kiloet for store kokte reker, mens tilsvarende pris var på 140 kroner fram til uke 34.

I september ble det landet 179 tonn reker og kvantumet var på 247 tonn i august. For tiden tas det gode fangster og rekebåtene «Astor» og «Vågan» hadde en tur som ga i alt 1451 kilo ferske reker for Fiskernes Salgslag i Grimstad.

– For kokte reker er det en økning i volumet på 20 prosent siden i fjor, og det er bra for fiskerne. Ved utgangen av september utgjorde kokte reker 48 prosent av kvantumet på 3820 tonn, opplyser Tøfte i Fiskehav.

Kjell-Arild G. Tøfte, administrerende direktør i salgslaget Fiskehav. Foto: Kjersti Kvile (arkiv)

– Salget av reker på innlandet går rimelig godt. Reker som leveres direkte og fra mottak på eksport til Sverige utgjorde 29 prosent i slutten av september og det er noe høyere enn i fjor, legger han til.

890 kroner

Hummerfiskerne har fått en god start på sesongen. I distriktet til Fiskehav var det landet 3,3 tonn hummer per 9. oktober og det er økning på åtte prosent siden i fjor.

Daglig leder Reidar Fredriksen ved Reinhartsen i Kristiansand får hummer fra fem båter i området Lillesand-Mandal, og «Fish Hunter» og «Tøtta» landet i alt 66 kilo hummer i begynnelsen av uken.

– Fiskerne er jevnt over fornøyd, og interessen er stor i starten av hummerfisket. Mange får lyst til å spise nykokt hummer, og vi selger hummer over disk for 890 kroner kiloet, opplyser Fredriksen.

Reinhartsen får også flere gode rekefangster fra «Sjøvik» i løpet av uken.

– Med mindre kvoter kan en rekebåt ta fire turer i uken i stedet for to. Stort sett får vi nok reker og jevnt over går det greit å selge det som kommer inn, forteller Reidar Fredriksen ved Reinhartsen. Han legger til at dagens reker selges for 249 kroner kiloet og gårsdagens reker går for en rimeligere pris.