Fredag morgen leverte Svolvær-båten «Risvær» sin nest siste last med makrell for sesongen til Lofoten Viking på Værøy. Det måtte 21 kast til for å få fangsten på 60 tonn om bord.

– Mange små flekker krevde mye innsats, sier skipper Tommy Dammen, som likevel ikke kan si seg annet enn fornøyd med de siste ukenes makrellfiske på hjemmehavet.

– Fisket har vært jevnt over veldig bra. Som regel får vi et stur i fisket, det har vi ikke hatt i år.