– Det er bra at salgslagene ser at det blir mer fisk tilgjengelig fisk for industrien når den tilbys på auksjon, sier Sperre.

De tre fiskesalgslagene Norges Råfisklag, Surofi og Vest-Norges Fiskesalslag innførte 50 prosent auksjonsplikt for frossen sei og torsk for kvoteåret 2022 pg 2023 som en prøveordning. Grunnen var at det ble stadig mindre hvitfisk på auksjon. Særlig klippfiskindustrien mente det var nødvendig å iverksette tiltak for å styrke auksjonen, slik at mer råstoff blir tilgjengelig i en åpen konkurranse på markedsplassen.