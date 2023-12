– Vi pleier ikke å ha fokus på bestillinger av juletorsk før 1. desember, men det hender bestillinger kommer inn i november fra folk som er på reise og de fleste ønsker levende torsk på 3 til 6 kilo, forteller Reidar Fredriksen, daglig leder ved Reinhartsen.

Fra lokale båter fikk fiskekjøperen 200–300 kilo levende torsk i høst og fiskerne fikk en kilopris på 45 til 65 kroner. Og prisen øker før jul.

– Foreløpig er det liten tilgang på torsk, men det er fin temperatur i vannet og vi håper båtene får gode fangster, forteller Fredriksen.

Tradisjon tro

Selv om spisevanene endres er det mange sørlendinger som har torsk på julaften. Mange spiser torsk på 1. og 2. juledag og det er også blitt tradisjon med torsk på nyttårsaften, påpeker daglig leder ved Reinhartsen i Kristiansand.

Reinhartsen forventer å få gode torskefangster på snurrevad fra Hidra i Flekkefjord.

– Mange av våre kunder ønsker torsk fra Revet og mannskapet på «Nesejenta» av Lindesnes har torskekvote i Nordsjøen. Noen ganger kan det se ut til at vi får for lite juletorsk, men så viser det seg at behovet blir dekket i løpet av den siste uken.

Bra hummer-tilgang

I tilfelle det blir manko på fisk kan Fredriksen få tilførsler av torsk fra Vestlandet og Nord-Norge.

– For torsk som kuttes i skiver kan det bli en pris på 200 til 300 kroner per kilo, men noen ønsker bare å få 400 gram med torsk. Dermed kan det bli opptil 20 torskepriser hos oss før jul, framholder Reidar Fredriksen ved Reinhartsen i Kristiansand.

– Det er bra tilgang på hummer og salget går jevnt greit. Fiskerne som lander hummerfangster til vår bedrift får nå 400 kroner per kilo, legger han til.

Blir det torsk, hummer eller pinnekjøtt på deg på julaften? Foto: Mette Randem (illustrasjonsfoto)

Fiskesalg i Kristiansand håper å få nok torsk til sine kunder.

– I vårt distrikt er det liten satsing på torskefisket og vi kjøpte torsk fra Danmark for et par år siden. Vi håper det løser seg slik at våre kunder får juletorsk. Når det gjelder hummer har vi det vi trenger og omsetningsmessig selger vi mest hummer til jul og nyttår, sier daglig leder Allan Iversen ved Fiskesalg.

Prisnedgang på reker

Rekebåtene har et godt fiske og det ble landet 55 tonn, derav 37 tonn kokte reker, i uke 47 i distriktet til Fiskehav.

Fra og med mandag 11. september fikk fiskerne 105 kroner kiloet for store kokte reker, mens prisen for disse rekene var på 125 kroner i høst.

– Det er normalt med lavere rekepris fra uke 50 og tilsvarende pris var på 100 kroner på samme tid i fjor. Båtene har et godt fiske og fiskerne ser mye reker – det lover bra for neste kvoteberegning, sier direktør Kjell-Arild Tøfte i Fiskehav.