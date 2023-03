Da Fiskeribladet kikket på landingstallene for snøkrabbeflåten denne uken, dukket «Munin» på 63 meter opp med en fangst på kun 4,7 tonn snøkrabbe til Troms Fryseterminal. Det viste seg at båten måtte avbryte snøkrabbefisket i Barentshavet. Årsaken? Jo, direktoratet krevde bevis på at båten er «egnet og utrustet» for reketråling, som er en av premissene for at fartøyet får delta i snøkrabbefisket. Og dermed måtte båten returnere til Tromsø. Innstramming Om det ble tatt om bord utstyr og trål i Tromsø kjenner ikke Fiskeribladet til, men det vi har fått bekreftet fra Fiskeridirektoratet er at en inspektør fra Sjøtjenesten ble med på rekefeltet og at "Munin" etterpå rapporterte inn 32 kilo reker.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.