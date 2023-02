– Du skal fange så mye krabbe som mulig, men når det kommer ulykker som denne, så gir du f … Skipper Kjell Endresen på snøkrabbebåten «Prowess» er tydelig preget av ulykken mandag kveld, hvor en fisker i 30-årene fra Latvia falt over bord fra snøkrabbebåten «Hunter». – Jeg banker i bordet, for å si det sånn. Når man farer på havet og hit … Man vil ha alle med seg hjem igjen. Dette er trasig, sier Endresen på satellittelefon fra Barentshavet.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.