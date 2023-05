– Hadde vi hatt en annen type regulering av snøkrabbefisket, kunne vi kanskje unngått dette, sier Sigve Drønen, i Opilio AS. Han viser til de tusenvis av teinene som fortsatt fisker i Barentshavet, sju uker etter sesongslutt.

Da årets snøkrabbesesong ble avsluttet 3. april, ble 40 lenker med teiner stående og fiske under isen. Til tross for et forsøk på å hente bruk for en måneds tid siden, er status omtrent det samme ved utgangen av mai måned.

– «Vima» har cirka 1700 teiner stående under isen, fordelt på åtte hele lenker, pluss to halve, bekreftet Sigve Drønen, operasjonssjef i rederiet Opilio AS, til Fiskeribladet 24.